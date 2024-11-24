Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çelik Erişçi görüntüsüne yapılan yorumlara sitem etti: Enteresan - Magazin haberleri

        Çelik görüntüsüne yapılan yorumlara sitem etti: Enteresan

        Çelik Erişçi, Galata Kulesi'nin önünde 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' şarkısını akustik versiyonuyla söylediği videoyu sosyal medyadan yayımladı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıyı değil ünlü Erişçi'nin görüntüsüne yorum yaptı. Görüntüsüyle ilgili yorumlara karşılık veren Çelik, "Sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Enteresan"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çelik Erişçi, 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' adlı şarkının akustik versiyonunu Galata Kulesi'nin önünde seslendirdi. Erişçi, şarkının klibini sosyal medyadan yayımladı.

        Fakat bazı takipçileri ise Çelik Erişçi'nin performansı yerine şarkının görüntüsüyle ilgili yorum yaptı.

        "ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR"

        Şarkının klibi için baştan aşağı deri bir kıyafet giyen Çelik Erişçi, yapılan yorumların ardından şu açıklamayı yaptı: Neredeyse 1 milyon izlenmiş... İTÜ'de yüksek lisans ve doktora yapmış, 500'den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çelik
        #Çelik Erişçi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Habertürk Anasayfa