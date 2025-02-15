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        Haberler Gündem İstanbul Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, bariyerleri aşarak karşı yönden gelen cipe çarptı. Beton mikseri daha sonra şarampole yuvarlanırken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 22:12 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:13
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        Çekmeköy'de feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
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        Çekmeköy'de beton mikserinin karşı şeride geçerek ciple çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Ömerli Mahallesi Pendik-Şile kara yolunda Şile istikametinde ilerleyen Ersin Y. yönetimindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek ciple çarpıştı. Beton mikseri, çarpışmanın ardından şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi.

        Kazada, cipteki Birol İ. ve Muharrem İ. yaşamını yitirirken, İpek İ. ile beton mikseri sürücüsü Ersin Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri incelemeler sonrası morga götürüldü.

        Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

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        #çekmeköy kaza
        #haberler
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