Türkmenistan'ın Ahal ili, Derveze ilçesinde yaşanan ilginç bir olay, görenleri hayrete düşürüyor çünkü bu çukur, hiç durmadan alev alev yanıyor!

Karakum Çölü'nde kalan bu çukura "Cehennem Kapısı" deniyor. Cehennem Kapısı, görenleri dehşete düşürecek kadar büyük! Öyle ki, her sene 50 farklı ülkeden sadece 12-14 bin arası turist sadece bunu görmek için Türkmenistan'a geliyor.

CEHENNEM KAPISI TÜYLER ÜRPETİCİ BİR GÖRÜNTÜYE SAHİP

Cehennem Kapısı, görüntüsü ve büyüklüğüyle insanda ürperme yaratıyor. 60 metre genişliği ve 25 metre derinliğiyle durmaksızın yanan krater, oldukça etkileyici bir görüntüye sahip.

CEHENNEM KAPISI NASIL OLUŞTU?

Hikâye, 1971 yılında bölgede yapılan bir sondaj çalışmasının ters gitmesiyle başlıyor. Sondajda oluşan bir çökmeyle beraber zehirli olduğuna inanılan bir gaz yayılıyor. Gazın etkilerinin kısa yoldan azaltmak için ekip nasıl olsa tükenir diye düşünerek gazı tutuşturmaya karar veriyor ve göçükteki gaz yakılıyor.

Kimileri, bu göçüğün 1960'larda da var olduğunu iddia ediyor.

CEHENNEM KAPISI SÖNDÜRÜLEMİYOR

Nasıl oluştuğu konusunda tartışmalar olsa da kesin bir şey var, o da; Cehennem Kapısının bir türlü söndürülemediği. Türkmenistan devletinin birkaç kere krateri kapatma girişimleri oldu ama görüldüğü üzere başarılamadı.

ALEVLERİN SESLERİ YÜZLERCE METRE UZAKTAN DUYULUYOR

Çukurun içinde devamlı yanan alevlerin sesleri o kadar yüksek ki yüzlerce metre öteden sesleri duyabiliyorsunuz. Kraterin etki alanı oldukça geniş. Normal şartlarda bile çok fazla yaklaşmamak gerekiyor ama rüzgârlı havalarda krater etrafında olmak ise çok tehlikeli.