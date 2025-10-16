CEHENNEM (INFERNO) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, ünlü simgebilim profesörü Robert Langdon'ın hafızasını kaybetmiş bir şekilde Floransa'daki bir hastanede uyanması ve insanlığı yok edebilecek potansiyeldeki biyolojik bir tehdidi durdurma mücadelesini konu alır.

Langdon, hafıza kaybı yaşarken, kendisini tedavi eden Dr. Sienna Brooks'un (Felicity Jones) yardımıyla peşindeki suikastçilerden kaçmak zorunda kalır. Langdon'ın eline geçen gizemli bir silindir, onu Dante'nin İlahi Komedya eserindeki Cehennem (Inferno) bölümüyle ilişkilendirilen bir dizi ipucuna götürür. Bu ipuçları, Bertrand Zobrist (Ben Foster) adında, aşırı nüfus artışını engellemeyi takıntı haline getirmiş, dahi bir genetik bilimcinin, dünyanın nüfusunu azaltmak amacıyla geliştirdiği küresel bir veba virüsünü yayma planını ortaya çıkarır. Langdon ve Brooks'un görevi, virüsün serbest bırakılmasını engelleyerek tarihin en büyük felaketlerinden birinin önüne geçmektir.