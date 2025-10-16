Habertürk
        Cehennem filmi konusu nedir? Cehennem (Inferno) oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Cehennem filmi konusu nedir? Cehennem (Inferno) oyuncuları kimler?

        Cehennem (Inferno) filmi, beyaz perdenin ardından 16 Ekim Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dan Brown'un 2013'te kaleme aldığı aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, 2016 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, "Cehennem filmi konusu nedir? Cehennem (Inferno) oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını arıyor. İşte Cehennem filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 18:38 Güncelleme: 16.10.2025 - 18:38
        • 1

          Başrolünde Oscar ödüllü usta oyuncu Tom Hanks'in yer aldığı Cehennem filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmin çekimleri, 27 Nisan 2015'te Venedik, İtalya'da başladı ve 21 Temmuz 2015'te Budapeşte'de tamamladı. Peki, "Cehennem filmi konusu nedir? Cehennem (Inferno) oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          CEHENNEM (INFERNO) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Film, ünlü simgebilim profesörü Robert Langdon'ın hafızasını kaybetmiş bir şekilde Floransa'daki bir hastanede uyanması ve insanlığı yok edebilecek potansiyeldeki biyolojik bir tehdidi durdurma mücadelesini konu alır.

          Langdon, hafıza kaybı yaşarken, kendisini tedavi eden Dr. Sienna Brooks'un (Felicity Jones) yardımıyla peşindeki suikastçilerden kaçmak zorunda kalır. Langdon'ın eline geçen gizemli bir silindir, onu Dante'nin İlahi Komedya eserindeki Cehennem (Inferno) bölümüyle ilişkilendirilen bir dizi ipucuna götürür. Bu ipuçları, Bertrand Zobrist (Ben Foster) adında, aşırı nüfus artışını engellemeyi takıntı haline getirmiş, dahi bir genetik bilimcinin, dünyanın nüfusunu azaltmak amacıyla geliştirdiği küresel bir veba virüsünü yayma planını ortaya çıkarır. Langdon ve Brooks'un görevi, virüsün serbest bırakılmasını engelleyerek tarihin en büyük felaketlerinden birinin önüne geçmektir.

        • 3

          CEHENNEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Tom Hanks

          Felicity Jones

          Omar Sy

          Ben Foster

          Irrfan Khan

          Sidse Babett Knudsen

