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        Haberler Müzik Cecilia Krull: Türkiye, dünyanın çok özel bir yeri - Magazin haberleri

        Cecilia Krull: Türkiye, dünyanın çok özel bir yeri

        Dünyaca ünlü İspanyol müzisyen Cecilia Krull, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun Ankara'da düzenlediği 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' adlı konserde Türk müzisyen Barbaros ile birlikte sahne aldı. Samimi açıklamalarda bulunan Krull, Türkiye için "Burası dünyanın çok özel bir yeri" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 15.09.2024 - 16:59
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        "Türkiye, dünyanın çok özel bir yeri"
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        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun Ankara'da düzenlediği 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' adlı konserde Türk müzisyen Barbaros'la sahne alan İspanyol müzisyen Cecilia Krull, samimi açıklamalarda bulundu.

        Cecilia Krull, 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' adlı konserin Ankara'daki üçüncü konseri olduğunu belirterek, bu konuda kendisini çok mutlu ve heyecanlı hissettiğini söyledi.

        Ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'in jenerik müziği 'My Life is Going On'u seslendiren Cecilia Krull, organizasyonun çok iyi olduğunu vurgulayarak, konser için bolca prova yaptıklarını belirtti.

        AB Türkiye Delegasyonu'nun düzenlediği konserin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Krull, ünlü müzisyen Barbaros'la aynı sahneyi paylaşmaktan çok memnun olduğunun altını çizdi.

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        38 yaşındaki şarkıcı, Türkiye'yi "Doğu ve Batı'nın karışımı" şeklinde yorumlayarak, Türk kültürünü çok özel olduğunu belirtti.

        "TÜRKİYE DÜNYANIN ÇOK ÖZEL BİR YERİ"

        Türklerin kendilerine has yemekleri, müziği, dansı olduğunu vurgulayan Cecilia Krull; "Burası dünyanın çok özel bir yeri" dedi.

        Cecilia Krull, kariyerine 7 yaşındayken katıldığı Disney İspanya seçmeleriyle başladığını söyleyerek, "Bunun kariyerimin başlangıcı olduğunu bilmiyordum. Mesleği, dil öğrenen bir çocuk gibi çok erken öğrendim. Bu yüzden benim için süreç çok doğal oldu. Bu mesleğe çok erken sahip olduğum için gerçekten minnettarım" diye konuştu.

        Unutamadığı pek çok konser anısının olduğunu söyleyen Cecilia Krull, en özel anısının İspanya'nın başkenti Madrid'de tüm 'La Casa de Papel' ekibinin ve izleyicilerinin katılımıyla 20 bin kişinin önünde şarkı söyleme imkanı bulduğu konser olduğunu belirtti.

        Cecilia Krull, İspanya'da çok fazla Türk arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Umarım bu konserle ilişkilerimiz daha da iyi olacak" dedi.

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        #Cecilia Krull
        #türkiye

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