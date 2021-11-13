Cebelitarık, Türkiye ile oynadığı maç nedeniyle gündemde. Vatandaşlar Cebelitarık ülkesini araştırıyor. İşte Cebelitarık hakkında merak edilenler...
CEBELİTARIK NEREDE?
Cebelitarık, İspanya'nın güneyinde yer alan İngiltere'ye bağlı bir ülkedir. İngiliz Denizaşırı Toprağı olan Cebelitarık, İber Yarımadası'nın güney ucunda bulunmaktadır. İspanya'nın sınırında yer aldığı için İngiltere ve İspanya arasında ülke egemenliği konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.
CEBELİTARIK HANGİ KITADA YER ALIYOR?
Cebelitarık Avrupa Kıtası'nın güneydoğu ucunda yer almaktadır. Kıtanın en güneyindeki ülkelerden biridir.
CEBELİTARIK ÜLKE Mİ?
Britanya Denizaşırı Toprağı olarak geçen Cebelitarık bir yarımada ülkesidir.
İşte Cebelitarık'ın haritadaki konumu
CEBELİTARIK İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Cebelitarık adı Arapça'dan gelmektedir. 8. Yüzyılda, Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad kıtada ilk kez bu noktaya ayak basmış ve burayı karargah olarak kullanmıştır. O dönemde Akdeniz halkları için dünyanın batıdaki son noktası olarak burası bilinmektedir. Bu nedenle burası "Cebelü Tarık" olarak adlandırılmış, bu ad İtalyancaya Cebiltarre, öteki Avrupa dillerine ise Gibraltar şeklinde geçmiştir.
CEBELİTARIK DİLİ, YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUSU
Cebelitarık 6.7 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bölgenin resmi dili İngilizce olmakla birlikte İspanyolca ve Llanito dilleri de konuşulmaktadır. Bölgenin nüfusu ise 33.000 dolaylarındadır.
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