CDC’den çarpıcı Delta varyantı raporu!

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Delta varyantının suçiçeği kadar bulaşıcı olduğu ve ciddi hastalığa neden olabileceği konusunda uyardı.

CDC tarafından yayınlanan raporda, Delta'nın yüksek bulaşıcı, muhtemelen diğer varyantlardan daha şiddetli olduğu ve aşıların sağladığı bağışıklığı aşma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.

Öte yandan CDC'nin rakamları, aşıların yüksek düzeyde ölümleri, ciddi hastalıkları, hastaneye yatışları önlemede etkili olduğunu kaydetti.

Raporda, aşılara ek olarak, dünya genelinde maske takmaya devam etmenin bulaşmayı azaltmada gerekli olduğu vurgulandı.

Roma'daki Bambino Gesu Hastanesinden Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Başkanı Carlo Federico Perno, "Delta yüzünden maskeler kullanılmaya devam edecek ve maske takma şartının kaldırıldığı ülkelerde yeniden takılması gerekecek” dedi.

Delta varyantının SARS-CoV-2 (yeni koronavirüs)'den daha bulaşıcı olduğu belirtildi. Öte yandan Delta'nın çocuklarda yaygın olarak görülen suçiçeği kadar bulaşıcı olduğu vurgulandı.