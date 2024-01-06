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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Evinde üst üste 4. galibiyetini alan Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri Varesanovic ve Olawoyin kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:47
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

        52. dakikada Olawoyin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gaich'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden plase vuruşunda top filelere gitse de VAR kontrolü ile iptal edildi.

        69. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Strandberg'in ayak içi plasesinde top yandan dışarı çıktı.

        77. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Hojer'in penaltı noktasına pasında, Benhur Keser'in şutunda, filelere gitmekte olan topu Burak Bekiroğlu, son anda kornere çelmeyi başardı.

        82. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hojer'in soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, Olawoyin'in sağ ayak içi tek dokunuşunda top filelere gitti: 2-0

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        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey (Dk.90+1 Pinchi), Zeqiri (Dk.70 Mithat Pala), Varesanovic (Dk.70 Sauer), Benhur Keser (Dk.90+1 Halil İbrahim Pehlivan), Gaich (Dk.79 Minchev)

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Burak Bekiroğlu, Ghoulam (Dk.57 Kamil Ahmet Çörekçi), Maksimovic, Görkem Sağlam (Dk.71 Dadashov), Aburjania (Dk.83 Rayane Abid), Ömer Faruk Beyaz (Dk.57 Fernandes), Hodzic, Dele-Bashiru, Strandberg

        Goller: Dk.19 Varesanovic, Dk.82 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

        Sarı Kartlar: Dk.56 Ghoulam, Dk. 64 Hodzic (Atkaş Hatayspor)

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