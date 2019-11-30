Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 17'ye yükseltti. Son 6 maçında 5. mağlubiyetini yaşayan Konyaspor ise haftayı 13 puanla kapadı. Karadeniz ekibine 3 puanı getiren golleri Oğulcan, Umar ve Sasse kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise Milosevic'ten geldi.

MAÇIN DAKİKALARI

Ev sahibi ekip 3. dakikada 1-0 öne geçti: Konyaspor savunmasının hatalı pasında topu kazanan Oğulcan Çağlayan ceza sahasına girmeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top kaleciyi de yanıltarak ağlarla buluştu.

10. dakikada hızlı kullanılan taç atışında sağ kanatta topla buluşan Oğulcan son çizgiye inip ortaladı. Ön direğe iyi hareketlenen Aminu uzak köşeye yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve fark 2'ye çıktı.

KONYASPOR'DAN HIZLI YANIT

Konyaspor'un bu gole yanıtı gecikmedi. 11. dakikada Melnjak'ın kaybettiği topla hareketlenen Ömer Ali sağ tarafa pasını verdi. Melnjak'a çarpan top sol taraftaki Milosevic'in önünde kaldı ve Bosna Hersekli futbolcunun gelişine yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti.

15. dakikada sol kanattan Ferhat'ın yaptığı ortada top herkesi geçti ve sağ tarafa açıldı. Skubic'in çaprazdan topun gelişine yaptığı sert vuruş ise savunmadan döndü.

RİZE, DİREĞE TAKILDI

26. dakikada rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta Attamah ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Samudio kafayı vurdu ancak top iki direğin birleştiği noktaya çarparak yeniden oyun alanına döndü.

28. dakikada Konyaspor savunmasının orta alanda yaptığı hata sonrası topu kazanan Oğulcan Çağlayan süratle rakip kaleye gitti. Ceza sahasına girip vuruşunu yapmak isteyen futbolcunun pozisyonunu Diagne bozunca etkili bir vuruş gelmedi.

36. dakikada Konyaspor'un köşe vuruşunun ardından Çaykur Rizespor hızlı hücum fırsatı yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Samudio soldan destek veren arkadaşına pas vermeyip kaleye vurmayı düşündü ancak top savunmadan döndü.

ÇAYKUR RİZESPOR RAHATLADI

74. dakikada Çaykur Rizespor, Melnjak ile hızlı hücum fırsatı yakaladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Sasse'nin ilk kontrolü iyi olmadı fakat savunmanın uzaklaştıramadığı top yine Sasse'nin önünde kaldı, Brezilyalı futbolcu uygun durumda düzgün bir vuruş yaparak skoru 3-1'e getirdi.

84. dakikada savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Oğulcan karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.