30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 17'ye yükseltti. Son 6 maçında 5. mağlubiyetini yaşayan Konyaspor ise haftayı 13 puanla kapadı. Karadeniz ekibine 3 puanı getiren golleri Oğulcan, Umar ve Sasse kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise Milosevic'ten geldi.
MAÇIN DAKİKALARI
Ev sahibi ekip 3. dakikada 1-0 öne geçti: Konyaspor savunmasının hatalı pasında topu kazanan Oğulcan Çağlayan ceza sahasına girmeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top kaleciyi de yanıltarak ağlarla buluştu.
10. dakikada hızlı kullanılan taç atışında sağ kanatta topla buluşan Oğulcan son çizgiye inip ortaladı. Ön direğe iyi hareketlenen Aminu uzak köşeye yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve fark 2'ye çıktı.
KONYASPOR'DAN HIZLI YANIT
Konyaspor'un bu gole yanıtı gecikmedi. 11. dakikada Melnjak'ın kaybettiği topla hareketlenen Ömer Ali sağ tarafa pasını verdi. Melnjak'a çarpan top sol taraftaki Milosevic'in önünde kaldı ve Bosna Hersekli futbolcunun gelişine yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti.
15. dakikada sol kanattan Ferhat'ın yaptığı ortada top herkesi geçti ve sağ tarafa açıldı. Skubic'in çaprazdan topun gelişine yaptığı sert vuruş ise savunmadan döndü.
RİZE, DİREĞE TAKILDI
26. dakikada rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta Attamah ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Samudio kafayı vurdu ancak top iki direğin birleştiği noktaya çarparak yeniden oyun alanına döndü.
28. dakikada Konyaspor savunmasının orta alanda yaptığı hata sonrası topu kazanan Oğulcan Çağlayan süratle rakip kaleye gitti. Ceza sahasına girip vuruşunu yapmak isteyen futbolcunun pozisyonunu Diagne bozunca etkili bir vuruş gelmedi.
36. dakikada Konyaspor'un köşe vuruşunun ardından Çaykur Rizespor hızlı hücum fırsatı yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Samudio soldan destek veren arkadaşına pas vermeyip kaleye vurmayı düşündü ancak top savunmadan döndü.
ÇAYKUR RİZESPOR RAHATLADI
74. dakikada Çaykur Rizespor, Melnjak ile hızlı hücum fırsatı yakaladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Sasse'nin ilk kontrolü iyi olmadı fakat savunmanın uzaklaştıramadığı top yine Sasse'nin önünde kaldı, Brezilyalı futbolcu uygun durumda düzgün bir vuruş yaparak skoru 3-1'e getirdi.
84. dakikada savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Oğulcan karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!