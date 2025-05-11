ÇAYKUR, beden işçisi, mevsimlik işçi ve çay eksperi gibi çeşitli pozisyonlarda toplam 1.500 kişilik işçi alımı gerçekleştirecek. 9 Mayıs’ta başlayan başvurular, 13 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını, İŞKUR’un resmi internet sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden ya da İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla yapabilecek. Peki, başvuru şartları neler ve hangi pozisyonlar için alım yapılacak? İşte, ÇAYKUR’un 1.500 kişilik işçi alımına dair merak edilen detaylar…