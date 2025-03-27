Çayırova'da "e-Moloz" uygulaması

Çayırova Belediyesi "e-Moloz" uygulamasını hizmete açtı
Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi, e-moloz uygulamasını hizmete açtı. Uygulama ile, inşaat atıklarının da çevreye gelişigüzel atılmasının önüne geçerek, atıkların planlı şekilde toplanarak bertaraf edilmesini amaçlıyor
Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi, yeni uygulaması "e-Moloz"'u vatandaşların kullanımına sundu.
Sıfır atık alanındaki çalışmalarına bir yenisini ekleyen Çayırova Belediyesi, "e-Moloz" uygulamasıyla birlikte, inşaat atıklarının da çevreye gelişigüzel atılmasının önüne geçerek, atıkların planlı şekilde toplanarak bertaraf edilmesini amaçlıyor.
Hizmete alınan uygulama sayesinde Çayırova Belediyesi'nin internet sitesine giren ilçe sakinleri hızlı işlemlerden e-Moloz sekmesine ulaşabilecek.
Bu sayfa üzerinden kendilerinden istenen bilgileri giren ilçe sakinleri, çuval ya da kamyon cinsini seçerek, taleplerini oluşturabiliyor.