Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin olarak hayatımıza giren oyuncu Alparslan Özmol, sosyal medyada sıkça 'öldü' haberleriyle gündeme geliyor. Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine sert yorumlarda bulunuyor.

ÇAYCI HÜSEYİN ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?

Alparslan Özmol, 19 Nisan 1976 yılında Almanya'da doğmuşturdu. Başarılı oyuncu ilkokulun ardından kayıt olduğu ortaöğretimde boyundan ötürü yaşadığı zorluklar yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı. O dönemlerde ailesi ile Bursa'ya yerleşen isim burada bir züccaciye dükkanında turistlere eşarp satarak geçimini sağlıyordu. Turistlere satış yapmak için birkaç yabancı dil öğrenen Özmol tamamen tesadüf eseri Bursa Devlet Tiyatorsu'nda yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısı rolüyle oyunculuğa ilk adımını attı.

Bursa Devlet Tiyatorsu'nda bir çok oyunda rol alan isim televizyona ilk adımı Hamdi Alkan'ın başrolünü oynadığı güldürü programı olan Reyting Hamdi'de 8 bölüm oynayarak attı.Alpaslan Özmol'un hayatındaki dönüm noktası ise Özgür Ozan aracılığı ile tanıştığı Birol Güven sayesinde oldu. O Dönemde Birol Güven TGRT ekranları için "Kahkaha Show" adlı bir program hazırlıyordu. Özmol bu programda bir mafya babasını canlandırdı ve bu rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı isim gelen tekliflerin artması ile beraber Bursa'dan ayrılıp İstanbul'a yerleşti.İstanbul'a yerleşen oyuncunun Türkiye tarafından tanınması ve sevilmesi "Ayrılsak da Beraberiz" dizisi ile oldu. Oyuncu ilk olarak bu dizide Çaycı Hüseyin tiplemesi ile izleyenlerin karşısına çıktı. Özmol bu karakter ile o kadar çok sevildi ki Birol Güven Çocuklar Duymasın adlı diziye bu karakteri bire bir taşıdı.