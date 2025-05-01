Çay'da koyun dağıtımı yapıldı

Çay'da üreticilere koyun dağıtımı yapıldı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde "Sürdürebilir Koyun" projesi kapsamında üreticilere koyun dağıtıldı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nin "Sürdürülebilir Koyun" projesi kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden temin edilen 500 küçükbaşın dağıtımı, Çay Hayvan Borsası'nda düzenlenen törende, bölgedeki 20 üreticiye yapıldı.
Üreticiler, proje kapsamında aldıkları koyunların ödemesini 30 ay sonra yapacak. Törene, Çay Kaymakamı Fatih Topuz, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.