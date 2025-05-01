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        Haberler Gündem Güncel Çay'da koyun dağıtımı yapıldı | Son dakika haberleri

        Çay'da üreticilere koyun dağıtımı yapıldı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde "Sürdürebilir Koyun" projesi kapsamında üreticilere koyun dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:54
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        Çay'da koyun dağıtımı yapıldı
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        Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nin "Sürdürülebilir Koyun" projesi kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden temin edilen 500 küçükbaşın dağıtımı, Çay Hayvan Borsası'nda düzenlenen törende, bölgedeki 20 üreticiye yapıldı.

        Üreticiler, proje kapsamında aldıkları koyunların ödemesini 30 ay sonra yapacak. Törene, Çay Kaymakamı Fatih Topuz, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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