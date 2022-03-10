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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılan Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrasında verdiği mesajında bölgede barışın tesis edilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu mesajında Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Zirve sonrası basın açıklamasında bulunan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bu süreçte her iki tarafla da yoğun temaslarımız oldu. Cumhurbaşkanımız savaştan sonra iki ülke liderleri ile görüşme gerçekleştirdi. Aynı şekilde ben de mevkidalarım ile görüşmeler gerçekleştirdim. İkitarafın da kabulu ile bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bu toplantının Antalya Diplomas Forumu marjında gerçekleştirilmesi ayrıca anlamlı. Biz bugün bu görüşmede savaşın ortasında kalan svillerin de kurtarılması gerektiğinin altını çizdik. Tabii bunun için sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesi gerekir. Özellikle insani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini bir kez daha vurguladık. Toplantıda Mariupol'de insani koridor açılması gerektiğini belirttik. Taraflar bunu ilgili taraflara ileteceklerini belirtti. Eşgüdümlü yapılmazsa tahliye edeceğimiz siviller can tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Sonuçta bu toplantı dışişleri bakanları seviyesinde ilk görüşme oldu. Elbet ilk görüşmede mucize beklenemez. Ancak siyasi seviyede bu toplantı çok önemlidir. Liderler seviyesinde toplantı konusunda da Ukrayna tarafı Zelenskiy'in hazır olduğunu, Lavrov da prensip olarak Putin'in karşı olmadığını belirti. Türkiye olarak diplomasi açısından gayretlerimizi sürdüreceğiz. Davetlerimizi kabul eden ülkelere bize duydukları güven ve katılımları için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu görüşme kolay bir ortamda gerçekleşmedi. Savaş devam ediyor. Ancak son derece medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim. Herhnagi bir gerginliğe yol açan ses tonunu yükselten bir görüşme olmadı, son derece medeni bir görüşme oldu. Bu ilk defa gerçekeleşn bir toplantı, bu düzeyde. Bu tarz toplantıda taleplerin karşılanması tabii ki kolay değil. Çünkü bazı kararların liderler düzeyinde alınması gerekiyor. İstenirse biz her türlü bu tarz görüşmelere yardımcı olmaya hazırız.

KRİTİK ZİRVE 1,5 SAAT SÜRDÜ

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı 11.25'te başladı. Toplantı 1,5 saat sürdü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba zirveye ilişkin açıklamasında "Bu toplantı hem kolaydı hem zordu. Zordu çünkü ben elimden geleni yaptım. Amacım en azından diplomatik bir çözüm bulmaktı. Biz aynı zamanda 24 saatlik ateşkes kısmını da ele aldık. Herhangi bir ilerleme kaydetmedik bu konuda. Öyle gözüküyor ki farklı karar alıcıların devreye girmesi gerekecek. Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik. Bu formatta yeniden görüşürüm" dedi ve "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı" diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise AB'nin ölümcül silahların Ukrayna'ya girmesini teşvik ettiğini söyledi ve "Diğer ülkelere saldırmayacağız, Ukrayna'ya da saldırmadık." diye ekledi.

Lavrov ayrıca "Putin temaslardan hiç kaçınmamıştır, bizim bu temasların lafta kalmasını istemiyoruz. Kuleba ile görüştük, bir katma değer yaratacaksak görüşürüz. Ukrayna devleti son yıllarda laf olsun diye görüşme yapılsın istiyor, somut bir sonuç çıksın diye değil. Kiev'den beklenen hiçbir taahhüt yerine getirilmedi. Görüşmeler bir sorununu çözülmesi için yapılır, sonuç getirmeyecekse niye görüşme yapılsın?" diye belirtti.