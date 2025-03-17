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        Haberler Spor Basketbol NBA Cavaliers'in galibiyet serisi sona erdi! - Basketbol Haberleri

        Cavaliers'in galibiyet serisi sona erdi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Cleveland Cavaliers'i 108-103 yenerek rakibinin 16 maçlık galibiyet serisine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:31
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        Cavaliers'in galibiyet serisi sona erdi!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'e konuk olduğu karşılaşmayı 108-103'lük skorla kaybeden Cleveland Cavaliers, 16 maç sonra mağlup oldu.

        NBA'de 8 maçla devam edildi. Cavaliers'in 16 maçlık serisini sonlandıran Magic'te Paolo Banchero, 24 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

        Franz Wagner 22 sayı, Anthony Black 17 sayı, Wendell Carter Jr. ise 16 sayı ve 14 ribauntla maça katkıda bulundu.

        Cleveland'ta Donovan Mitchell 23 sayı ve Jarrett Allen 20 sayı ve 12 ribauntla mücadele etse de mağlubiyeti engelleyemedi.

        LA LAKERS, PHOENİX SUNS'I 107-96 MAĞLUP ETTİ

        Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 107-96 mağlup ederek dört maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

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        Luka Doncic, 33 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle etkileyici bir performans sergiledi. Austin Reaves ise 28 sayı ile galibiyete önemli katkı sağladı.

        Lakers'ta Jaxson Hayes 19 sayıyla oynarken Dorian Finney-Smith ise 10 sayıyla oynadı.

        Suns'ta Kevin Durant 21 sayıyla öne çıkarken Devin Booker 19 sayı ve 11 asistlik performansıyla "double-double" yaptı.

        Sonuçlar

        Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 103-108

        Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 125-130

        Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 107-96

        Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 105-102

        Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 122-114

        Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 128-102

        Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 123-88

        Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 105-121

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