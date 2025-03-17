Cavaliers'in galibiyet serisi sona erdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'e konuk olduğu karşılaşmayı 108-103'lük skorla kaybeden Cleveland Cavaliers, 16 maç sonra mağlup oldu.

NBA'de 8 maçla devam edildi. Cavaliers'in 16 maçlık serisini sonlandıran Magic'te Paolo Banchero, 24 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

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Franz Wagner 22 sayı, Anthony Black 17 sayı, Wendell Carter Jr. ise 16 sayı ve 14 ribauntla maça katkıda bulundu.

Cleveland'ta Donovan Mitchell 23 sayı ve Jarrett Allen 20 sayı ve 12 ribauntla mücadele etse de mağlubiyeti engelleyemedi.

LA LAKERS, PHOENİX SUNS'I 107-96 MAĞLUP ETTİ Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 107-96 mağlup ederek dört maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. REKLAM Luka Doncic, 33 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle etkileyici bir performans sergiledi. Austin Reaves ise 28 sayı ile galibiyete önemli katkı sağladı. Lakers'ta Jaxson Hayes 19 sayıyla oynarken Dorian Finney-Smith ise 10 sayıyla oynadı. Suns'ta Kevin Durant 21 sayıyla öne çıkarken Devin Booker 19 sayı ve 11 asistlik performansıyla "double-double" yaptı. Sonuçlar Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 103-108 Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 125-130 Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 107-96 Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 105-102 Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 122-114 Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 128-102 Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 123-88 Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 105-121