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Çatıdan kopan parçalarla ağır yaralanan genç, 5 gün sonra öldü

Ankara'da, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdan kopan parçaların üzerine düşmesi ile ağır yaralanan Mustafa Karaoğlu, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Giriş: 23.05.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
Çatıdan üzerine düşmüştü, 5 gün sonra öldü
DHA

Ankara'da, çatıdan kopan parçalar üzerine düşen Mustafa Karaoğlu (24), 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 17 Mayıs'ta saat 17.00 sıralarında sanayi sitesinde meydana geldi. Atıl durumdaki bir işletmenin çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, iş yerinden çıkıp servise giden Mustafa Karaoğlu'nun üzerine düştü.

Karaoğlu'nun arkasındaki 3 kişi de son anda kurtuldu. Sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlu, dün akşam saatlerinde yoğun bakımda hayatını kaybetti. Karaoğlu'nun evli ve 6 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.

Sanayi sitesinde esnaf olan Musa Öztürk (49), "Düşme anını görmedim ama sağlık ekipleri geldi. Bugün de arkadaşın vefat ettiği haberini aldık. Allah rahmet eylesin. O gün, rüzgar çok şiddetliydi. Burada 5-6 araçta hasar aldı. Benim aracım da hasar gördü" dedi.

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