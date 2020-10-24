Kanal D ekranlarında yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinden kötü haber geldi. Yeni sezon dizilerinin başlaması sonrasında reytinglerde büyük hüsran yaşayan ve bir türlü toparlanamayan Çatı Katı Aşk dizisi final yapma kararı aldı. Peki Çatı Katı Aşk neden final yapıyor? İşte cevabı...

ÇATI KATI AŞK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çatı Katı Aşk dizisi 24 Ekim Cumartesi günü yani bu akşam ekranlara gelecek final bölümü ile ekranlara veda edecek. Çatı Katı Aşk dizisinin final yapmasının sebebi olarak da resmi bir açıklama gelmese de reytinglerdeki düşüş olarak tahmin ediliyor.

ÇATI KATI AŞK 16. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI