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        Haberler Dünyadan Cate Blanchett: Yüzüklerin Efendisi'nden hiç para almadım - Magazin haberleri

        Cate Blanchett: Yüzüklerin Efendisi'nden hiç para almadım

        Cate Blanchett, gişe rekorları kıran 3 filmlik 'Yüzüklerin Efendisi' serisi için kimsenin ödeme yapmadığını söyleyerek; "Bedava sandviç aldım. Bu da bir şey, beni beslediler" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 12:12 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:32
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        • 1

          Cate Blanchett, gişede bir hayli yüksek hasılat elde eden 'Yüzüklerin Efendisi' serisinden elde ettiği kazancı açıkladı. 55 yaşındaki Avustralyalı yıldız, 'Yüzük Kardeşliği' (2001), 'İki Kule' (2002) ve 'Kralın Dönüşü' (2003) filmlerinde kimseye ücret ödenmediğini söyledi.

        • 2

          Elijah Wood, Sean Bean, Ian McKellen, Orlando Bloom, Liv Tyler ve Hugo Weaving'in de kadrosunda yer aldığı, Peter Jackson'ın yönetmenliğini üstlendiği film serisi, dünya çapında 2,9 milyar dolarlık hasılat elde etmiş, sayısız ödül kazanmıştı.

        • 3

          Katıldığı programda sunucu Andy Cohen, Cate Blanchett'e kariyerinde hangi filminden en büyük kazancı elde ettiğini sorduktan sonra yanıtın 'Yüzüklerin Efendisi' olacağını düşündüğünü söyledi.

          Cate Blanchett'in yanıtı ise "Dalga mı geçiyorsun? Hayır, o filmi yapmak için kimseye herhangi bir ücret ödenmedi" şeklinde oldu. Blanchett ayrıca, film vizyona girdikten sonra, elde ettiği kârdan da pay almadığını açıkladı.

        • 4

          "BEDAVA SANDVİÇ YEDİM"

          "'Braindead'i yapan adamla çalışmak istedim. Yani, aslında bedava sandviç aldım. Bu da bir şey, beni beslediler" diyen ünlü oyuncu, "Kimse bana para ödemedi" diye ekledi.

        • 5

          Sunucunun en çok para kazandığı filminin ne olduğu sorusuna Cate Blanchett, "Kadınlar sandığınız kadar maaş almıyor" diye yanıt verdi.

        • 6

          "175 BİN DOLAR ALDIM"

          Orlando Bloom daha önce Howard Stern'in programında yaptığı açıklamada, 'Yüzüklerin Efendisi'nin 3 filmi için 175 bin dolar aldığını söylemiş; "Hayatımın en büyük hediyesi. Bu paranın yarısına yine yapardım" demişti.

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