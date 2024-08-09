Cate Blanchett: Yüzüklerin Efendisi'nden hiç para almadım

Katıldığı programda sunucu Andy Cohen, Cate Blanchett'e kariyerinde hangi filminden en büyük kazancı elde ettiğini sorduktan sonra yanıtın 'Yüzüklerin Efendisi' olacağını düşündüğünü söyledi.

Cate Blanchett'in yanıtı ise "Dalga mı geçiyorsun? Hayır, o filmi yapmak için kimseye herhangi bir ücret ödenmedi" şeklinde oldu. Blanchett ayrıca, film vizyona girdikten sonra, elde ettiği kârdan da pay almadığını açıkladı.