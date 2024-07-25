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        Haberler Gündem İstanbul Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu

        İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen insansız deniz aracının bulunduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:54 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:54
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        İnsansız deniz aracı bulundu
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        Valilikten yapılan açıklamada, saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının Yalıköy sahiline vurduğu belirtildi.

        Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olay yeri güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır."

        Öte yandan, yapılan incelemelerde aracın göçmen kaçakçılığında kullanılabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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