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        Haberler Magazin Caroline Koç, Çamlıhemşin'de: Yılın ilk karı - Magazin haberleri

        Caroline Koç, Çamlıhemşin'de: Yılın ilk karı

        İş kadını Caroline Koç, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Rize Çamlıhemşin'de kar yağışına denk geldi. O anın keyfini çıkaran Koç; "Çamlıhemşin'deki son günümüzde, büyüleyici Sal ve Pokut yaylalarına çıktık ve yılın ilk karına şahit olma şansını yakaladık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:49
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          Havaların soğumasıyla birlikte ülkenin bazı bölgelerinde kar yağışı başladı.

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          İş kadını Caroline Koç, yılın ilk kar keyfini arkadaşlarıyla birlikte Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşadı.

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          Arkadaşlarıyla fotoğraf çektiren Caroline Koç, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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          "YILIN İLK KARINA ŞAHİT OLMA ŞANSINI YAKALADIK"

          Karın keyfini çıkaran Caroline Koç, paylaşımına; "Çamlıhemşin'deki son günümüzde, büyüleyici Sal ve Pokut yaylalarına çıktık ve yılın ilk karına şahit olma şansını yakaladık" ifadelerini not düştü.

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          "HARİKA BİR SEYAHATİN MÜKEMMEL BİR SONU"

          Caroline Koç, ayrıca; "Kadir Bey’in bize gösterdiği en sıcak misafirperverlik ve harika rehberimiz bu deneyimi gerçekten unutulmaz kıldı. Harika bir seyahatin mükemmel bir sonu" ifadelerini kullandı.

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