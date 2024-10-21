Caroline Koç, Çamlıhemşin'de: Yılın ilk karı
İş kadını Caroline Koç, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Rize Çamlıhemşin'de kar yağışına denk geldi. O anın keyfini çıkaran Koç; "Çamlıhemşin'deki son günümüzde, büyüleyici Sal ve Pokut yaylalarına çıktık ve yılın ilk karına şahit olma şansını yakaladık" dedi
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Havaların soğumasıyla birlikte ülkenin bazı bölgelerinde kar yağışı başladı.
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İş kadını Caroline Koç, yılın ilk kar keyfini arkadaşlarıyla birlikte Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşadı.
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Arkadaşlarıyla fotoğraf çektiren Caroline Koç, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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"YILIN İLK KARINA ŞAHİT OLMA ŞANSINI YAKALADIK"
Karın keyfini çıkaran Caroline Koç, paylaşımına; "Çamlıhemşin'deki son günümüzde, büyüleyici Sal ve Pokut yaylalarına çıktık ve yılın ilk karına şahit olma şansını yakaladık" ifadelerini not düştü.
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"HARİKA BİR SEYAHATİN MÜKEMMEL BİR SONU"
Caroline Koç, ayrıca; "Kadir Bey’in bize gösterdiği en sıcak misafirperverlik ve harika rehberimiz bu deneyimi gerçekten unutulmaz kıldı. Harika bir seyahatin mükemmel bir sonu" ifadelerini kullandı.