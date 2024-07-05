Cardi B'ye 50 milyon dolarlık çalıntı şarkı davası

Şarkıcı ikili, 31 yaşındaki Cardi B ile birlikte yapımcıları ve yapım şirketini de dava etti.

Mahkeme belgelerinde; "Cardi B, diğer sanıklarla birlikte şarkıyı yeni albümünde izinsiz olarak kullandı ve şarkıyı bozarak icra etti" denildi.