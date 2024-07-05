Cardi B'ye 50 milyon dolarlık çalıntı şarkı davası
Mart ayında çıkardığı ve liste başı olan şarkısı için Cardi B'yi intihalle suçlayan 'Kemika 1956' grubu üyeleri, 50 milyon dolar tazminat istiyor
- 1
Cardi B, mart ayında çıkardığı yeni albümünün 'Enough (Miami) adlı şarkısıyla liste başı oldu. Ancak ünlü rapçi, çalıntı şarkı suçlamasıyla karşı karşıya.
'Kemika 1956' adıyla bilinen Joshua Fraustro ve Miguel Aguilar ikilisi, Cardi B'ye 50 milyon dolarlık telif hakkı davası açtı. Şarkıcılar 'Enough (Miami)' şarkısının bazı bölümlerinin, kendilerinin 2021 tarihli 'Greasy Frybread' şarkısının kopyası olduğunu iddia etti.
- 2
Şarkıcı ikili, 31 yaşındaki Cardi B ile birlikte yapımcıları ve yapım şirketini de dava etti.
Mahkeme belgelerinde; "Cardi B, diğer sanıklarla birlikte şarkıyı yeni albümünde izinsiz olarak kullandı ve şarkıyı bozarak icra etti" denildi.
- 3
Fraustro ve Aguilar'ın avukatları, şarkının izinsiz kullanımının ikili için ekonomik etkisinin yanı sıra itibarları ve ticari sürdürülebilirliğine zarar verdiğini iddia etti.
Cardi B, Şubat 2021'de piyasaya sürdüğü 'Up' adlı single'dan bu yana 15 Mart'ta çıkardığı yeni single ile büyük bir ticari başarı elde etti.
-
- 4
Billboard'a göre single, yayınlandıktan sonraki ilk üç hafta içinde 14,5 milyon dinlenme, 8,8 milyon radyo dinleyicisi ve 37 bin satış elde etti. YouTube'da yayınlanan klibi de 30 milyondan fazla kişi izledi.