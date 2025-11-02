Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cardi B, 3 aydır saçını yıkamadığını itiraf etti - magazin haberleri

        Cardi B, 3 aydır saçını yıkamadığını itiraf etti

        Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, 3 aydır yıkamadığını itiraf ettiği saçıyla ilgili planını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 12:52 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "3 aydır saçımı yıkamadım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cardi B, hijyenden uzak kaldığı itirafıyla hayranlarını şaşırttı. 34 yaşındaki rap şarkıcısı, Instagram'da yaptığı canlı yayında, saçını en son aylar önce yıkadığını açıklarken, saçında bir peruk vardı.

        "Yaklaşık iki aydır saçımı yıkamadım" diyen ABD'li şarkıcı, "Aslında yalan söylüyorum, muhtemelen üç aydır" diye ekledi.

        Ünlü şarkıcı, başını işaret ederek; "Muhtemelen bunun içinde her türlü hamamböceği yumurtası, sivrisinek yumurtası, her şey var" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Saçlarıyla ilgili planlarını paylaşan Cardi B; "Yarın gerçek saçımı şekillendireceğim için kafa derime yağ sürmem gerekiyor. Yıkayacağım ve çarşamba günü de öreceğim" dedi.

        Daha önce de saçlarını sık yıkamadığını açıklayan ünlüler olmuştu. Jessica Simpson, saçlarını haftada bir; Jennifer Anniston, üç günde bir; Shailene Woodley, ayda bir; Kim Kardashian, beş günde bir yıkadığını söylemişti. Ashton Kutcher ise her gün duş alsa da saçlarını hiç yıkamadığını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cardi B
        #saç yıkama
        #HİJYEN

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Habertürk Anasayfa