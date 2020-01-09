KÖLE KAPISI BADAGRY



Köle ticaretinin en önemli noktalarından biri, uzun yıllar boyunca Nijerya'nın kıyı kenti Badagry oldu. Badagry'de yaşayan halk, atalarının dünyanın dört bir tarafına köle olarak nasıl götürüldüklerini hafızalarda canlı tutmak için o dönemlere ait eşyaları ve belgeleri halen kentin sahilindeki küçük müzelerde sergiliyor.