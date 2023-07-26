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        Haberler Dünyadan Caragh Eaton, sevgilisinin otomobilinden düşerek hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Caragh Eaton, sevgilisinin otomobilinden düşerek hayatını kaybetti

        Model Caragh Eaton, tartıştığı erkek arkadaşı Ian Curson'ın otomobilinden düşerek hayatını kaybetti. Savcılık, erkek arkadaşının Eaton'ın kafasına demir bir nesneyle vurduğu ihtimali üzerinde duruyor. Ian Curson ise suçlamaları reddediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 16:55
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        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
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        28 yaşındaki model Caragh Eaton, İngiltere'nin Leicester şehrinde 42 yaşındaki sevgilisi Ian Curson'ın otomobilinden düşerek hayatını kaybetti.

        Savcılık, Caragh Eaton'ın ölümünü şüpheli bularak olayla ilgili soruşturma başlattı.

        İKİ YARA TESPİT EDİLDİ

        Savcılık, cinayet ihtimali üzerinde durarak mahkemeye Caragh Eaton'ın kafasına demir bir nesneyle vurulduğuna dair bulguları sundu.

        Patolog, Caragh Eaton'ın kafasında; biri yere düşmeden, diğeri ise kulağının arkasında daha önce meydana gelen darbeden dolayı olmak üzere iki yara tespit etti. Davanın açılışında konuşan savcı Tim Clark KC, şüphelinin Eaton'a düşmeden önce sert bir nesneyle vurduğunu ifade etti.

        CİNAYETLE SUÇLANIYOR

        Savcı, Ian Curson'ın kız arkadaşını vurmak için herhangi bir silah kullanmadığını reddettiğini ancak tabanca ve takılabilir şarjörünün otomobilinde bulunduğunu belirtti. Curson; cinayet, taksirle adam öldürme ve tabanca bulundurma suçlarını reddediyor.

        Fotoğraflar: Facebook

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        #Caragh Eaton
        #Ian Curson
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