Capri Kobe Bryant kimdir? sorusu, ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın dün meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi ile birlikte gündeme geldi. Kobe Bryant ile birlikte kızlarının da helikopterde olduğu iddia edildi.

CAPRİ KOBE BRYANT DÜŞEN HELİKOPTERDE MİYDİ?

Kobe Bryant'ın en küçük kızı henüz 7 aylık olan Capri Kobe Bryant ve diğer 2 kardeşi düşen helikopterde değildi. Ancak 13 yaşındaki Gianna Bryant, babası ile birlikte helikopterdedi ve o da hayatını kaybetti.