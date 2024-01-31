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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Cappadox 23-26 Mayıs'ta Kapadokya'da

        Cappadox 23-26 Mayıs'ta Kapadokya'da

        Türkiye'nin ilk destinasyon festivali Cappadox, 5. edisyonu 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kapadokya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:58
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        Cappadox 23-26 Mayıs'ta Kapadokya'da
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        En eski yerleşimlere ev sahipliği yapmış olan Kapadokya’da; ilham veren, rutini kıran, zihin açıcı ve özgün deneyimler sunan Türkiye’nin ilk destinasyon festivali Cappadox, 5. edisyonu ile Volkswagen sponsorluğunda, Yapı Kredi ve +1 katkılarıyla, Uçhisar-Göreme’yi merkezine alan ve çevredeki vadilere yayılan geniş bir coğrafyada 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında dönüyor.

        İlki 2015’te Kapadokya Çarpması başlığı altında gerçekleşen Cappadox, 2016’da Gelin Bahçemizi Ekelim, 2017’de Dünyadan Çıkış Yolları ve 2018’de ise Sessizlik temasıyla izleyicilerle buluştu. Yerel ve ulusal sanatçıları, tüm dünyadan katılımcılarıyla buluşturmaya hazırlanan disiplinlerarası kültür festivali Cappadox’un yeni programı ilerleyen günlerde açıklanacak.

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        #Cappadox
        #kapadokya
        #festival
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