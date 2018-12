Cansu Taşkın kimdir? Son olarak Instagram hesabı hacklenen ve Mustafa Sandal ile mesajları ortaya dökülen Cansu Taşkın en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki; Cansu Taşkın kimdir? Cansu Taşkın nereli? ve Cansu Taşkın kaç yaşında? İşte, detaylar...

CANSU TAŞKIN KİMDİR?

Cansu Taşkın 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise mezunu olan Taşkın, İstanbul Beylikdüzü'nde ikamet etmektedir. Öte yandan besteci Metin Özülkü Cansu Taşkın dayısıdır.

90-58-92 vücut ölçülerine sahip olan Cansu Taşkın, 1.84 santimetre boyundadır. 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modellik yapmaya başladı. İlk yarışma deneyimini 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilerek kazandı. Birçok modacı ile model olarak çalıştı. “Modelliğe İtalya’nın Milano şehrinde devam etmek en büyük hayalim” diyen Cansu Taşkın, Türkiye’de birçok defileye çıkmıştır.

Cansu Taşkın, 2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında dereceye giremeyince isyan ederek ağladı. 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.

Cansu Taşkın, 2010 yılında “Fatmagül'ün Suçu Ne?” dizisinde bir rol alarak oyunculuğa başladı. Dizinin 55. bölümünde Engin Akyürek’in canlandırdığı Kerim'in sevgilisi rolünü oynamıştır.

2013 yılında “Qüfür” adlı sinema filminde Arafat Şavata ile birlikte Cansu Taşkın başrolde oynarken diğer rollerde, Ahmet Nesin, Leyla Bilginel, Ayşen Gruda, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Murat Soydan gibi isimler oynamıştır.