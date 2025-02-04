Cansu Dere'nin, tatil rotası Şili oldu

Havaların soğumasıyla birlikte birçok ünlü isim sıcak bölgelere tatil planı yapmaya başladı. Bu isimlerden biri de oyuncu Cansu Dere oldu. Dere, tatil için Güney Amerika ülkesi Şili’yi tercih etti.

REKLAM advertisement1 Bir süre önce Şili'ye giden oyuncu, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Dere, Şili’nin başkenti Santiago’da müze ziyaretinde bulundu. Şehirde gezdiği yerleri paylaşan oyuncu, tarihi ve sanatsal mekanlara ilgisini gösterdi.

REKLAM Cansu Dere, Şili sokaklarında çekildiği fotoğraflara; "Şili, kalbimi çaldın. Geri geleceğim" notunu ekledi.

Fotoğraflar: Instagram