İHA

Bir dönem Best Model yarışmasına da katılan manken ve oyuncu Cansu Ateş, iddialara göre; İstanbul Esenler Otogarı'nda polis çevirmesinde durduruldu. Üstünde arama yapılan Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde uyuşturucu madde bulundu.

"ERKEK ARKADAŞIM HAYATINI KAYBETTİ"

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen oyuncu, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini ve bu nedenle madde aldığını dile getirdi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Öncesinde de uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Cansu Ateş için savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlanarak, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hapis istemiyle iddianame hazırlandı.