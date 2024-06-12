Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat çifti tekne tatilinde; "Beni neden bıraktın?"
Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile tekne tatiline çıktı. Ünlü çift, Göcek'te görüntülendi
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Cansel Elçin, 2020'de evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat ile havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Göcek'te aldı.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile Göcek'teki tekne tatilinde objektiflere yansıdı.
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Cansel Elçin, sıcak havadan bunalınca denize girmek istedi. Eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ı bir süre birlikte denize atlamaya ikna etmeye çalışan Elçin, bunda başarılı olamayınca kendini serin sulara bıraktı.
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"SOĞUKMUŞ"
Yeşil renkli bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen Zeynep Tuğçe Bayat, suya girerken "Soğukmuş" diyerek tepki verdi.
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Bir süre eşiyle denizde yüzen Cansel Elçin, daha sonra sörf tahtasına çıktı. Elçin, şaka yaparak eşinin, "Beni de al" demesine aldırış etmedi.
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"BENİ NEDEN BIRAKTIN"
Bu sırada Zeynep Tuğçe Bayat, "Beni neden bıraktın? Skandal..." diyerek, eşine sitem etti.
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Bir süre sörf tahtasında keyif yapan oyuncu çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.