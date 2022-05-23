Fransa'da ödül kazandı

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Başrollerini Lavinya Ünlüer, Cansel Elçin ve Özlem Conker’in paylaştığı Kapadokya’nın büyülü atmosferinde yaşanan ve bir baba - kızın hikâyesini anlatan 'Bulutlardan Aşağı' adlı kısa film, 75'inci Cannes Film Festivali'nin özel seçkisinde dünya prömiyerini yaptı.

Cansel Elçin, Cannes Film Festivali'nin çerçevesinde gerçekleştirilen French Riviera Film Festivali’nde 'Bulutlardan Aşağı'daki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü kazandı. Cansu Boğuşlu’nun yönettiği, Ali Mahir Aksu’nun yapımcısı olduğu filmin hikâyesi şöyle; 'Su', babasının eve, elinde onun en sevdiği dondurmayla gelmesini bekleyen dokuz yaşında bir kız çocuğudur. Babası, eve geldiğinde sarhoştur ama niyeti hala biricik kızına verdiği sözü yerine getirmektir.Baba - kız, Kapadokya'nın büyülü atmosferinde bir gece yolculuğuna çıkar. O gece beklenmedik şeyler olur ve 'Su', babasının gerçek kişiliğiyle tanışır. Gerçekle yüzleşen her çocuk gibi 'Su 'da o geceyi hep, onu erken büyüten gece olarak hatırlayacaktır.