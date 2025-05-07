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        Canlı yayında yıldırım düştü

        Amasya'da cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayan gencin önünde bulunduğu binanın üzerine yıldırım düştü. Patlama sesi ve görüntüler kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 23:33 Güncelleme: 08.05.2025 - 01:28
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        Canlı yayında yıldırım düştü
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        Amasya’da, cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayan Nurettin Gülünaz’ın (27) önünde bulunduğu binanın üzerine yıldırım düştü. O anlar, kameraya yansıdı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Beyazıt Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Etkili olan yağış sonrası 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Binanın altında bulunan iş yerinin sahibi Nurettin Gülünaz, o esnada cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayıp çay içerken, yıldırım düştü. Büyük korku yaşayan Gülünaz, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        "TÜM MAHALLE DIŞARI ÇIKTI, BEN İSE İÇERİ KAÇTIM"

        Yıldırımın düşmesiyle yaşadığı paniği anlatan Nurettin Gülünaz, “Mekanımın önünde oturup çay içiyor, oyun oynuyordum. Hafif yağmur çiseliyordu, oyunu kayda alıyordum kendi kendime. Havanın kararmasıyla gök gürledi, korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Gördüğüm kadarıyla yıldırım 10 metre yanıma düştü. Tepemizden düşünce çok korktum, birden ‘Aman Tanrım’ diye bir refleks oldu. Elimde de çay bardağı vardı, onu da attım. Yıldırım uzay aracı gelir gibi yanımızdaki binanın üzerine düştü. O anın heyecanıyla çok korktuk. Allah korudu, Allah tekrarını göstermesin. 15 saniyelik oyun sırasında havanın kararmasıyla yıldırımın düşmesi bir oldu. Tüm mahalle dışarı çıktı, ben ise içeri kaçtım” dedi.

        "ORTALIK BİR ANDA AYDINLANDI"

        Beyazıt Paşa Mahalle Muhtarı Ali Kanar ise “Büyük bir patlamayla kendimizi dışarı attık. Ortalık bir anda aydınlandı. Çok şiddetli bir patlama oldu. Dükkanımızın karşısındaki binanın çatısına yıldırım düştü. Dışarı çıktığımızda yola hala çatıdan akan ateşler düşüyordu. Çok şiddetliydi, büyük bir gürültüyle patladı. Tek temennimiz can ve mal kaybının olmaması” diye konuştu.

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