Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi CANLI | UEFA ülke puanı güncel sıralaması 14 Mart 2025 Cuma: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı güncel sıralaması 14 Mart 2025 Cuma: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe UEFA ülke puanı adına kritik bir maça çıkıyor. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçlarda alınan her galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 14 Mart 2025 Cuma UEFA ülke puanında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 22:43 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA ülke sıralaması güncel durum... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3-1 rövanşında, Rangers'ın konuğu oluyor. UEFA ülke puanı, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ve uluslarlararası turnuvalarda oynanan mücadeleler, ülkelerin yer alacak takım sayısını ve oynanacak ön eleme sayısını doğrudan etkiliyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

          Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.900 puan ile 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 44.100 puanla 9. sırada bulunuyor.

        • 3

          PLZEN YENİLİR, FENERBAHÇE KAZANIRSA PUANLAR EŞİTLENİYOR!

          UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rangers'ı yenmesi durumunda ülke puanına 0.400 puan katkı sağlayacak. Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, Lazio karşısında mağlubiyet ile sahadan ayrılması durumunda ülke puanında eşitlik sağlanmış olacaktı.

        • 4

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

          1.İngiltere: 109.907 puan

          2.İtalya: 95.106 puan

          3.İspanya: 92.023 puan

          4.Almanya: 85.706 puan

          5.Fransa: 71.235 puan

        • 5

          6.Hollanda: 67.150 puan

          7.Portekiz: 62.266 puan

          8.Belçika: 56.850 puan

          9.Çekya: 44.100 puan

          10.Türkiye: 43.900 puan

          11.Yunanistan: 39.312

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Habertürk Anasayfa