UEFA ülke puanı güncel sıralaması 14 Mart 2025 Cuma: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe UEFA ülke puanı adına kritik bir maça çıkıyor. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçlarda alınan her galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 14 Mart 2025 Cuma UEFA ülke puanında son durum...
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UEFA ülke sıralaması güncel durum... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3-1 rövanşında, Rangers'ın konuğu oluyor. UEFA ülke puanı, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ve uluslarlararası turnuvalarda oynanan mücadeleler, ülkelerin yer alacak takım sayısını ve oynanacak ön eleme sayısını doğrudan etkiliyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte detaylar...
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TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.900 puan ile 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 44.100 puanla 9. sırada bulunuyor.
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PLZEN YENİLİR, FENERBAHÇE KAZANIRSA PUANLAR EŞİTLENİYOR!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rangers'ı yenmesi durumunda ülke puanına 0.400 puan katkı sağlayacak. Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, Lazio karşısında mağlubiyet ile sahadan ayrılması durumunda ülke puanında eşitlik sağlanmış olacaktı.
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1.İngiltere: 109.907 puan
2.İtalya: 95.106 puan
3.İspanya: 92.023 puan
4.Almanya: 85.706 puan
5.Fransa: 71.235 puan
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6.Hollanda: 67.150 puan
7.Portekiz: 62.266 puan
8.Belçika: 56.850 puan
9.Çekya: 44.100 puan
10.Türkiye: 43.900 puan
11.Yunanistan: 39.312