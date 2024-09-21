Süper Lig puan durumu: Süper Lig fikstürü ve maç sonuçları
Süper Lig heyecanı 6. hafta maçları ile devam ediyor. Ligin 6. haftası zirve yarışını doğrudan etkileyen bir maça sahne oldu. Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Kıran kıran mücadelelere sahne olan maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı . Maçın ardından Süper Lig puan durumu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte canlı 2024-2025 Süper Lig puan durumu, lig fikstürü ve maç sonuçları...
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Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe Galatasaray ile karşılaştı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenerek liderliğini sürdürdü. Maçın sona ermesi Süper Lig güncel puan durumunu gündeme taşıdı. İşte Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve puan durumu...
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6. HAFTA SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ VE MAÇ SONUÇLARI
20 Eylül Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor 0-1 Sipay Bodrum FK
21 Eylül Cumartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor 0-0 Net Global Sivasspor
20.00 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
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22 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor
17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor
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23 Eylül Pazartesi:
20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor
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SÜPER LİG PUAN DURUMU