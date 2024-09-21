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        Haberler Bilgi Spor CANLI | Süper Lig puan durumu 2024-2025: Süper Lig fikstürü ve maç sonuçları

        Süper Lig puan durumu: Süper Lig fikstürü ve maç sonuçları

        Süper Lig heyecanı 6. hafta maçları ile devam ediyor. Ligin 6. haftası zirve yarışını doğrudan etkileyen bir maça sahne oldu. Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Kıran kıran mücadelelere sahne olan maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı . Maçın ardından Süper Lig puan durumu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte canlı 2024-2025 Süper Lig puan durumu, lig fikstürü ve maç sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 22:00 Güncelleme: 21.09.2024 - 22:07
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        • 1

          Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe Galatasaray ile karşılaştı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenerek liderliğini sürdürdü. Maçın sona ermesi Süper Lig güncel puan durumunu gündeme taşıdı. İşte Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

        • 2

          6. HAFTA SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ VE MAÇ SONUÇLARI

          20 Eylül Cuma:

          20.00 Atakaş Hatayspor 0-1 Sipay Bodrum FK

          21 Eylül Cumartesi:

          17.00 TÜMOSAN Konyaspor 0-0 Net Global Sivasspor

          20.00 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

        • 3

          22 Eylül Pazar:

          17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor

          17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor

          20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor

          20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor

        • 4

          23 Eylül Pazartesi:

          20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor

          20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

        • 5

          SÜPER LİG PUAN DURUMU

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