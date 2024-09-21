Fenerbahçe taraftarlarından derbiye özel koreografi!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe'de, sarı-lacivertli taraftarlar derbiye özel koreografi hazırladı.
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Trendyol Süper Lig'in 6. ahftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı.
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F.Bahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisine özel koreografi hazırladı. Sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı.
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Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartları açtılar.
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Spor Toto (Okul Açık) Tribününde sarı-lacivertli kartonların üzerinde dev bir görsel açılırken, "Attack Fener" yazısı stadyumda bulunanları karşıladı.
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Görselin alt tarafında ise "Remember we are their biggest fear (Unutmayın, biz onların en büyük korkusuyuz)" yazısı yer aldı. Maraton ve Kuzey tribünlerinde de dev Fenerbahçe bayrakları açıldı.