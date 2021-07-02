Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'daki tank-palet fabrikasında

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlar kapsamında Sakarya’ya geldi. İlk ziyaretini Arifiye ilçesinde bulunan Tank-Palet Fabrikası’na yapan Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra işçilerle yemek yedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaretler kapsamında Sakarya’ya geldi. Program ve ziyaretler kapsamında Erdoğan ilk olarak Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde 1 milyon 804 bin metrekare alan kurulu olan Tank-Palet fabrikasını ziyaret etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fabrikanın içerisinde helikopter ile geldi.

Milli prodüktivite merkezinin son 10 yılda 3 kez tescil ettiği, dünyada ilk 5 arasında yer alan ve yüzde 100 milli kaynaklarla üretilen fırtına obüsünün fabrikasında incelemelerde bulunan Erdoğan, fabrika yetkililerinden bilgiler aldı. Cuma namazını fabrikada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında fabrika işçileriyle yemekte bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TAPUSU DEVLETTE, ÖYLE KALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki tank-palet fabrikasından seslendi. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu fabrikamız 1973 yılından beri ordumuza hizmet veriyor. 4 yıl önce de bu tesisi Milli Savunma Bakanlığı bünyesine aldık. 2019 yılında Milli Savunma Bakanlığımız ile fabrikada yeni bir dönemi başlattık. Fabrikamızın mülkiyeti Hazinemizin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'na aittir. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır. Fabrikamızın işletmesini yürüten Türk firmasıdır. Kadrolarımız Asfat'ta bulunmaktadır. Hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim TSK'mızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir. Yabancı ortak sadece finansal ortaktır. Yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding'in dışında ortak yoktur. Buradaki çalışmalar ülkemizin önde gelen demir-çelik sanayici Tosyalı Holding tarafından yürütülecektir. Kim satıldığını iddia ediyorsa, yalan söylüyordur.

Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan. Neymiş, Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız tıp okuyacakmış. Yok böyle bir şey. Eğer iddianı ispat edemezsen namertsin. Yok böyle bir şey. Sen gençlerimize hakaret ediyorsun, saygısızlık yapıyorsun. Bu itham üzerinde ülkemize her kim ülkemize ve ordumuza iftira atıyorsa devlet ve millet düşmanıdır. Bunlarda yalan söylemek ve iftira atma konusunda Allah korkusu olmadığı gibi yargı kararlarına saygı da yoktur. Aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyorlar. Milletimiz 2023 seçimlerinde bunları bir kez daha sandığa gömerek cevabını verecektir. Siyaset dürüstlük ister, dürüst olacaksın ama dürüstlük bunların semtine uğramamış.

ALTAY TANKI İÇİN HEDEF 2023

Bu tesiste Fırtına Obüsü üretimi ve entegrasyonu çalışması yürütülmektedir. Palet ve askı donanımı imalat ve yenilenmesi konusunda entegre tesis buradadır. Kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını gideren atölye buradadır. Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı planlıyoruz. Sordum, 'ne zaman bitiriyoruz' dedim, 'en kısa zaman' diyorlar. En kısa ne zaman bunu söyleyin. 2023 başında bunu yetiştirmeye var mısınız? Bütün ekibi sıkıştıracağız ve hedef Altay'ı 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız. Her ne kadar burası palet fabrikasıysa da tankı da üreteceğiz.

Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağı ile geleceğe taşımak boynumuzun borcudur. Altay tankımızın da kendi sınıfının en ileri sistemleriyle donanmış olarak sahada görev yaptığı günleri göreceğiz. İHA'larımızla, SİHA'larımızla yakında hizmete girecek olan TİHA'larımızla nasıl destan yazıyorsak, Altay tankımızla da yeni destanlar yazmaya kararlıyız. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras savunma sanayinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir, yatırımlarımızdır.

Zırhlı taşıyıcıları çok önemsiyorum. Zira bizi bu alana önem ve öncelik vermeye mecbur eden, savunma sanayinde güvenilir olmaktır. Tüm insanlık için daha huzurlu, daha adil bir dünya kurma mücadelesi veriyoruz. Bize ne dediler; ne işiniz var Suriye'de, ne işiniz var Karabağ'da, ne işiniz var Doğu Akdeniz'de? Varız, olmaya da devam edeceğiz.

KIBRIS ZİYARETİ: HAKKIMIZ NEYSE SÖKE SÖKE ALIRIZ

20 Temmuz'da KKTC'deyim. Geniş ekiple orada olacağız. Avrupa Komisyon Başkanı ile konuşuyoruz, diyor ki, 'Kıbrıs'a gideceksiniz, oradan sert mesajlar vermeseniz', dedim 'Nasıl mesajlar verecekseniz o metni okurum.' Yani bunlar kimin, kim olduğunu hala öğrenememişler. Ben bu milletin bir evladıyım, sen Erdoğan'ın ne zamandır talimatla konuşma yaptığını öğrendin? Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'taki bütün o denizlerde, petrol arama işlemlerini yürüteceğiz. Hedefimiz doğalgazı çıkarmak, çıkardıktan sonra milletim rahatlayacak, çok daha ucuza kullanma imkanı olacak."

TOPLU AÇIŞIŞ TÖRENİNE KATILACAK

Tank-Palet fabrikası incelemeleri sonrasında ise Erdoğan’ın Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine oradan da AK Parti il Danışma Meclisi Toplantısına katılması bekleniyor.