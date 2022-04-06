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CANLI || Sağlık Bakanlığı kura çekimi başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuç sorgulama sayfası

CANLI || Sağlık Bakanlığı kura çekimi başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuç sayfası

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura çekimi başladı. Hatırlanacağı gibi 15 Mart'ta başlayan başvurular 21 Mart tarihinde sona ermişti. Başvuruların ardından heyecanla beklenen kura günü geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura sonuçları ne zaman nereden açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile ilgili merak edilen detaylar...

06.04.2022 - 09:06 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura çekimi resmen başladı. 15 Mart'ta başlayıp 21 Mart'ta biten başvuru sürecinin ardından Sağlık Bakanlığı persoenel adayları heyecan içerisinde sonuçları merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman nereden açıklanacak? İşte emrak edilip araştırılan soruların cevabı...

  • KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

    Sağlık Bakanlığı 10 bin personel kura çekimi Bakanlık bünyesinde Ankara'da saat 09.00'da  başladı.

     

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağu işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.

  • Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

  • İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

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