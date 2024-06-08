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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!

        Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda başladı. İki gün sürecek genel kurulu yönetmesi için Divan Başkanlığı'na Vefa Küçük seçildi. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimde divan başkanlığı oylamasına tepki göstererek, "Demokrasi olmayan bir seçim oldu" dedi ve kongre alanından ayrıldı. Ardından kongre üyeleri konuşmalarını yaparken genel kurul başkanı Vefa Küçük mali ve idari ibra oylamasına geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, mali ve idari yönden ibra edildi. Tüm gelişmeleri canlı aktarıyoruz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:49
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        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
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        Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi öncesinde kongre heyecanı başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

        Ülker Stadı'ndaki genel kurul, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in konuşmasıyla başladı.

        Fenerbahçe Spor Kulübünün büyük ailesi olarak bir araya geldiklerini vurgulayan Pekin, "Her seçimli genel kurulda olduğu gibi kulübümüzün geleceğini belirlemek için önemli bir adım atıyoruz. Kulübün yol haritasını belirlemek, daha da büyümesini sağlamak için birlikte kararlar alacağız. Kulübümüzün sadece sahada değil her alanda başarılı olması için hep birlikte çalışacağız. Bugün burada geleceğe umutla bakıyoruz. Unutmayalım ki sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun, kazananın Fenerbahçe olmasını temenni ediyorum. Çünkü en büyük zafer birlikte hareket ederek kulübümüzün değerlerini ve başarısını korumak, daha da ileriye taşımaktır." ifadelerini kullandı.

        ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, mali ve idari yönden ibra edildi.

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        İLK RAUND ALİ KOÇ'UN

        Başkan adaylarından Ali Koç ve yönetim listesinde yer alan isimler kongre divan başkanlığı için Vefa Küçük ismini önerirken, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim listesindeki isimler, aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nu önerdi.

        Yapılan oylama sonrasında kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi.

        Kongre divan başkanlığına seçildiği için üyelere teşekkür eden Küçük, gündemi oylara sundu. Kongre gündemi, oy birliğiyle kabul edildi.

        AZİZ YILDIRIM KONGREYİ TERK ETTİ!

        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan divan başkanlığı seçimini gayri demokratik bulduğunu belirterek kurulu terk etti.

        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
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        Mikrofona gelerek kongre üyelerine seslenen Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler 1 dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum." diyerek stadı terk etti.

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        BURAK KIZILHAN'DAN FUTBOL TAKIMINA ÖVGÜ

        Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, seçimli genel kurulda faaliyet raporunu okurken futbol A takımını överek, "Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren tarihin en karakterli takımını alınlarından öpüyoruz." dedi.

        Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli genel kurulun ilk gününde kulüp bünyesindeki takımlar ve sporcular hakkında faaliyet bilgilerini aktaran Kızılhan, futbol A takımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "Futbol takımımız bu sezon gösterdiği şampiyonluk performansıyla ligi 99 gol ve 99 puanla tamamladı. Rakiplere farklı, bize farklı mücadele eden takımlarla savaşarak, tarihin en karakterli takımını oluşturduk. Rakiplerimiz desteklenirken biz hep aşağıya çekildik. Ancak oyuncularımız yılmadı, 'Nasıl olsa olmayacak.' demeden sonuna kadar mücadele ruhlarını ortaya koydular. Son noktayı ise kendini şampiyon sanan takımın sahasında kazanarak, hem de hakem hatalarıyla eksik kalmışken, sadece rakibimizin değil tüm spor kamuoyunun gözleri önüne koydular. Taraflı tarafsız herkesin gerçekleri görmesini sağlayan bu tarihi mihenk taşı, bugün şampiyonluğa rağmen asılan bayrak sayısının alışılmışın çok altında kalmasına neden olmuştur. Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren tarihin en karakterli takımını alınlarından öpüyoruz. Çok değerli hocamız İsmail Kartal'a, teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Biz onlardan razıyız."

        HULUSİ BELGÜ: "FENERBAHÇE İÇİN ALİ KOÇ"

        Hulusi Belgü: "99 gol atan, 99 puan toplayan, son Galatasaray maçında gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren takımımızı tebrik etme inceliği gösterdiği için Ali Koç. 'Konuşursam yer yerinden oynar' demeyip yumruğunu gerçekten masaya vurduğu için Ali Koç. Karşı yönetime giren üyeleri 'Fetocu, Adnancı' diye yaftalamadığı için Ali Koç. Her daim Fenerbahçe'nin yanında olacağı için Ali Koç. Bu sene şampiyon olacağı için Ali Koç, Fenerbahçe için Ali Koç."

        Hulusi Belgü: "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Artık sadece eleştirmek değil, maddi ve manevi her şeyimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum. Büyük bir özveri ile batık bir kulübe sahip çıktığı için Ali Koç diyorum. 'Ben Fenerbahçeyim' demediği için, 'Burası benim, seni içeri almıyorum' demediği için, taraftara 'Siz bu stada sokmam' demediği için, 'Göğüs reklamı almam' deyip Katar Şeyhi'nin formamıza koymadığı için, genel kurulda konuşan üyeleri tehdit etmediği için, Alex gibi bir değeri harcamadığı için, 'Şampiyon olmasak ne olur?' demediği için, şampiyon hocaları kendisinin önüne geçer diye göndermediği için, Riyad'da Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıktığı için, otobüsümüz kurşunladığında 1 hafta sonra maça çıkmadığı için Ali Koç."

        Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda devam ediyor. Fenerbahçe'de başkanlığa tekrar aday olan mevcut başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, genel kurulda bir konuşma yaptı.

        Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın hem kendisi hem de Fenerbahçe ile ilgili ortaya attığı iddialara cevap veren Ilıcalı şöyle konuştu:

        "Göreve davet edildikten sonra şahsıma atılmadık çamur kalmadı. Önemli değil. Sayın Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları gerçekten çok üzücü. Çok yakın dostluğumuz vardı, defalarda şeref tribününde beni ağırladı, hapiste olduğu dönemde kendisini ziyaret ettim. Benim tek yaptığım, kendini Fenerbahçe'ye adamış başkanımıza destek olmaktı. Aziz Yıldırım çok ağır şeyler söyledi. Onlara cevap vermek istemiyorum, kendisini mahkemeye verdim zaten. İnsanın namusuna iftira atmak, seçim kazanmaktan daha önemli olmamalı. Beni yaralayan kısmı, seçim karalama kampanyasında son karalanan isim kulübümüz. İrfan Can transferiyle ilgili kulübümüzü şikayet edebileceğini söyledi. Son başımıza gelen olay çok üzücü. Jose Mourinho'nun anlaşma sürecinde ben de olayın içindeydim. Hocamız bizim teklifimizi kabul etti. Maddiyatın önemli olmadığını ifade etti. Siz kalkıp Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiler dersiniz; Fenerbahçe'yi, Jose Mourinho'nun menajerini ve hocamızı suçlamış olursunuz. Bu konu Mourinho'nun kulağına gitmedi mi sanıyorsunuz? Yarın bir gün Mourinho ile çalışırsanız hocamızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Adamın en yakın arkadaşlarından biri olan menajerine 'komisyon aldı' dediniz. Tamam seçimi kazandınız, koltuğa oturdunuz. Mourinho'nun size bunu sormayacağını mı sanıyorsunuz? Dün değil evvelki akşam hocamız beni aradı. 'Bu olanlar doğru mu' dedi. Ben de 'maalesef evet' dedim. Son derece üzüldü ve kırıldı. 'Bana neden çamur atıyorlar, anlamıyorum' dedi."

        Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Jose Mourinho için tribünlerden destek isteyen Ilıcalı, "Tarihin en güçlü kadrosunu kurmak için her şeyimi vereceğim. O takım buraya çıktığı zaman daha maç başlamadan hep birlikte alkışlayacağız. Görevi tamamlayıp sizin yanınıza geleceğim. Hayatım tribünde geçti, orası daha güzel. Şu anda bir sorumluluk verildi ve elimden geleni yapacağım. Sizden son bir ricam var. Hocamıza bir video yollamak istiyorum. Sana bir sürprizim var dedim. Bir video çekeceğim ve bunu hocamıza yollayalım. Onu mutlu edelim. Hocamıza güzel bir destek rica ediyorum. Tek bir dileğim var, büyük Fenerbahçe'nin büyük olduğunu tekrar gösterip tarih yazmak. İnşallah hep beraber yazacağız. Birlik, bize zaferi getirecek" diyerek sözlerini noktaladı.

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        ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

        Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.

        AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

        Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.

        Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak, başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.

        Genel kurulda 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de okunarak üyeler tarafından oylanacak.

        Yarın yapılacak oy kullanma işlemi öncesinde bugün sandık kurulları başkan ve üyeleri seçilerek günün programı tamamlanacak.

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