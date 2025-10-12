12 Ekim altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Rekor seviyelerde seyreden altın en son toparlandı. Ons altın, Çarşamba günü 4 bin 59 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 2’den fazla değer kaybederek 4 bin doların altına indi. Yarım altın 17,237 TL, altının gram fiyatı 5,403 TL’den işlem gördü. Peki, bugün yarım, 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Ekim 2025 altın fiyatları