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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: Yükseliş devam ediyor! 12 Şubat bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 12 Şubat 2025 bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 12 Şubat 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte altın rekor üstüne rekor kırıyor. Dünya ticareti ve jeopolitik gelişmelere imza atan Trump, gerilimden beslenen altını körüklüyor. Güne 3365 liradan başlayan altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 356 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 07:44 Güncelleme: 12.02.2025 - 00:52
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