Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının sona ermesi ve Fed'in aralık ayındaki toplantıda faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın yükselişe geçmişti. Ons altın haftanın son işlem gününe 4211 dolar seviyesinde başladı. Ancak saat 14.40 itibarıyla 4169 dolara kadar geriledi. İşte 15 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…