Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları! 8 Eylül Bugün Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları canlı son durum yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. En son Ons altının 2 bin 496 TL seviyelerinde olduğu anlarda gram altın 2 bin 727 liradan işlem gördü. Öte yandan Eylül ayının ilk gününe göre gram altın 16,39 TL artarak yüzde 0,60 değer kazandı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, 8 Eylül Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte, Gram ve çeyrek altın alış ve satış fiyatı son durum
- 1
Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Altın fiyatlarının Eylül ayı boyunca ayında izleyeceği yön merak konusu oldu. Ons altın fiyatı 2 bin 496 TL'den, gram altın fiyatı ise 2 bin 727 TL'den işlem görüyor. İşte, 8 Eylül Pazar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
- 2
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
8 Eylül Pazar günü 2 bin 727 liraya, Çeyrek altın ise 4 bin 404 liradan, 4 bin 364 liraya düştü.
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.364,44
4.460,91
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
2.496,90
2.497,92
- 5
GRAM ALTIN FİYATI
2.727,77
2.728,39
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
8.701,60
8.921,82
-
- 7
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
17.457,75
17.789,07
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.536,11
2.675,82
- 9
ZİYNET ALTINI FİYATI
17.457,75
17.789,07
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
18.433,21
18.902,74
- 11