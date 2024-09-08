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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM: 8 Eylül Bugün Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları! 8 Eylül Bugün Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı son durum yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. En son Ons altının 2 bin 496 TL seviyelerinde olduğu anlarda gram altın 2 bin 727 liradan işlem gördü. Öte yandan Eylül ayının ilk gününe göre gram altın 16,39 TL artarak yüzde 0,60 değer kazandı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, 8 Eylül Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte, Gram ve çeyrek altın alış ve satış fiyatı son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 07:34 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:11
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