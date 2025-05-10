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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞTA SON DURUM! Altın hareketlendi! 10 Mayıs 2025 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış satış rakamları: 10 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Hafta boyunca düşüş yaşayan altın ABD-İngiltere ticaret anlaşmasından sonra tekrar dalgalanmalar yaşadı. Külçe altın ons başına 3.316 doların üzerinde işlem görerek, hafta genelinde yüzde 2'den fazla yükseldi. Dün 4 bin 153 lira civarında olan gram altın fiyatı ise bugün 4 bin 142 TL'den alıcı buluyor. Peki 10 Mayıs 2025 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ile ilgili son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 07:37 Güncelleme: 10.05.2025 - 07:59
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