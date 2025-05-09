Altın fiyatlarında hafif yükseliş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 9 Mayıs 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasından sonra yükselişe geçti. Dolar/TL kurunda yaşanan hafif yukarı yönlü hareketin etkisiyle haftanın son işlem gününe yüzde 0,5'lik bir artışla başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla 4 bin 142 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın, hafta boyunca yaşanan sert dalgalanmaların ardından ilk iki seansta neredeyse yüzde 6 yükseldikten sonra bu kazançların büyük kısmını geri verdi. Fakat, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasının piyasalar tarafından sindirilmesiyle birlikte hafifçe yükseldi. Gram altın, bugün saat 10.15 itibarıyla 4.142 TL’den işlem görüyor. İşte, 9 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları grafiği...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.142,3070
Satış: 4.142,7930
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.321,40
Satış: 3.322,15
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.627,6900
Satış: 6.773,4700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.510,0500
Satış: 27.010,2800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.077,00
Satış: 27.339,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.213,61
Satış: 13.546,53
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.510,06
Satış: 27.010,21
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.760,37
Satış: 28.461,20
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.272,82
Satış: 3.227,69
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.788,83
Satış: 4.001,62
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.277,00
Satış: 68.452,00
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