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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 9 MAYIS 2025: Altın hafif yükseldi! Bugün Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında hafif yükseliş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 9 Mayıs 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasından sonra yükselişe geçti. Dolar/TL kurunda yaşanan hafif yukarı yönlü hareketin etkisiyle haftanın son işlem gününe yüzde 0,5'lik bir artışla başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla 4 bin 142 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:17
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