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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS 2025: Altın hafif yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları hafif yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasından sonra yükselişe geçti. Dolar/TL kurunda yaşanan hafif yukarı yönlü hareketin etkisiyle haftanın son işlem gününe yüzde 0,5'lik bir artışla başlayan gram altın, saat 15.35 itibarıyla 4 bin 154 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 10.05.2025 - 00:19
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