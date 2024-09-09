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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 9 Eylül 2024: Altın fiyatları düşüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 9 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Geçtiğimiz günlerde rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları, geçen haftayı oldukça dalgalı geçirdi. Pazartesi günü piyasa güne düşüşle başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 9 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 07:16 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:25
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        • 1

          ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı faiz indirimi adımlarının büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler devam ederken, istihdam alanındaki verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

          Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven güçlenirken, resesyon endişelerinin öne çıkmayı sürdürmesi fiyatlamaları zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.

          Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede arttı.

          Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi ise ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 55,7'ye çıkarken, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü PMI ağustosta piyasa beklentilerini aşarak aylık bazda 0,1 puan arttı ve 51,5'e yükseldi.

          Analistler, söz konusu verilerin beklentilerin altında gelen özel sektör istihdamı sonrası artan durgunluk endişelerini sınırlı da olsa baskıladığını belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirli olacağını söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 9 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN TEKRAR YÜKSELİYOR!

          6 Eylül Cuma günü 2 bin 752 lira olan gram altın, 9 Eylül Pazartesi günü 2 bin 731 liraya geriledi. Çeyrek altın da 4 bin 404 liradan, 4 bin 369 liraya düştü.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.730,9970

          Satış: 2.731,3150

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.495,13

          Satış: 2.495,57

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4.369,2600

          Satış: 4.465,3500

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 17.477,5400

          Satış: 17.808,1700

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 8.708,84

          Satış: 8.928,78

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 17.472,28

          Satış: 17.802,96

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 18.374,20

          Satış: 18.842,26

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.496,83

          Satış: 2.312,60

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.527,85

          Satış: 2.664,19

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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