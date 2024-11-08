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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 8 Kasım 2024: Altın fiyatlarında durgunluk! Bugün gram altın, çeyrek altın, ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatlarında durgunluk! 8 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        ABD Merkez Bankası (Fed) seçim sonrasında açıkladığı faiz kararında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti. Fed Başkanı Jerome Powell'a Trump'ın seçilmesiyle Fed'in para politikasında bir ayarlama yapıp yapmayacağı soruldu. Powell yakın vadede seçimlerin politika kararlarını etkilemeyeceğini vurgulayarak "Bildiğiniz gibi pek çok şey ekonomiyi etkiler. Şu anda ekonomi politikalarının ne zaman ve ne ölçekte değişeceğini bilmiyoruz." dedi. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 8 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 07:23 Güncelleme: 08.11.2024 - 07:23
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