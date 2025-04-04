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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 NİSAN 2025: Altında dalgalı seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 5 Nisan Cumartesi günü verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Altın yatırımcısı yükselişin ardından gelen düşüşle telaşlanmaya başlamıştı. Çin'in ABD'ye yüzde 34 oranında tarife uygulama kararı ve Dünya Ticaret Örgütü'ne dava açması altını pozitif etkiledi. Gram altın, şu sıralar 3750 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 07:42 Güncelleme: 05.04.2025 - 00:11
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