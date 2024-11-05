Altın zirveden düştü! 5 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle 2 bin 790,14 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı daha sonra tahvil faizlerindeki yükselişler ve kar satışlarının etkisiyle bu seviyeden gerileyerek haftayı yüzde 0,4 azalışla 2 bin 736,6 dolardan tamamladı. Analistler, Orta Doğu'da İsrail'in saldırıları ve yarın ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin altındaki risk iştahını koruduğunu belirtti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 5 Kasım 2024 Salı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilen ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 5 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN ZİRVEDEN DÜŞTÜ!
4 Kasım Pazartesi günü 3 bin 27 lira olan gram altın 5 Kasım Salı günü 3 bin 19 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 844 lira iken, 4 bin 830 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.019,5340
Satış: 3.020,0200
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.735,48
Satış: 2.735,82
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.830,8400
Satış: 4.937,2900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.321,3200
Satış: 19.686,7000
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.162,00
Satış: 20.345,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.629,01
Satış: 9.872,08
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.318,39
Satış: 19.683,78
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.581,97
Satış: 21.098,72
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.677,07
Satış: 2.528,45
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.820,74
Satış: 2.979,66
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