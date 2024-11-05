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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 5 Kasım 2024: Altın zirveden düştü! Bugün gram altın, çeyrek altın, bilezik ve tam altın ne kadar?

        Altın zirveden düştü! 5 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle 2 bin 790,14 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı daha sonra tahvil faizlerindeki yükselişler ve kar satışlarının etkisiyle bu seviyeden gerileyerek haftayı yüzde 0,4 azalışla 2 bin 736,6 dolardan tamamladı. Analistler, Orta Doğu'da İsrail'in saldırıları ve yarın ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin altındaki risk iştahını koruduğunu belirtti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 5 Kasım 2024 Salı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 07:10 Güncelleme: 05.11.2024 - 07:10
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