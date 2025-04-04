Altın fiyatları düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 4 Nisan Cuma günü verileri alım satım yapanlar tarafından inceleniyor. Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Euro/dolar paritesinin son 10 yılın en hızlı artışını göstermesi, altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri ise piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Altın yatırımcıları gram altından çok ons altını takip ederken, ons altındaki yükseliş euro/dolar paritesindeki güçlenme nedeniyle yerini düşüşe bıraktı. ABD ekonomisine dair olumsuz beklentiler, doları diğer para birimleri karşısında zayıflatırken, bu durum euroyu destekledi. Eurodaki güçlenme, ons altının değer kaybetmesine yol açtı ve gram altını da olumsuz etkiledi. İşte, 4 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.781,5190
Satış: 3.782,0440
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.112,4100
Satış: 3.113,0400
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.050,4300
Satış: 6.183,6400
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.198,8300
Satış: 24.655,6600
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.975,00
Satış: 25.269,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.070,37
Satış: 12.374,35
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.205,94
Satış: 24.662,74
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.424,70
Satış: 26.067,68
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.090,48
Satış: 3.017,68
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.492,53
Satış: 3.694,68
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 62.018,00
Satış: 63.186,00
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