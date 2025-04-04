Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Altın yatırımcıları gram altından çok ons altını takip ederken, ons altındaki yükseliş euro/dolar paritesindeki güçlenme nedeniyle yerini düşüşe bıraktı. ABD ekonomisine dair olumsuz beklentiler, doları diğer para birimleri karşısında zayıflatırken, bu durum euroyu destekledi. Eurodaki güçlenme, ons altının değer kaybetmesine yol açtı ve gram altını da olumsuz etkiledi. İşte, 4 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…